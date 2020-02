Vivir sanamente: un enfoque holístico de la salud

Guillermo Federico Llinás Angulo

Publicidad

Por: Guillermo Federico Llinás Angulo

Los desequilibrios energéticos en el cuerpo humano se manifiestan como síntomas, dolencias o enfermedades.

Este concepto era desconocido para mí.

Hace 12 años yo, Guillermo Federico Llinas Angulo, me enfrenté a un diagnóstico de cáncer de próstata en forma no convencional. Rechacé todos los tratamientos invasivos que me propusieron, lo que me condujo a una búsqueda del equilibrio energético y desde allí a tomar control de mi proceso de sanación.

Después de visitar un número considerable de médicos y descartar su apoyo, encontré al Dr. Santiago Rojas (médico especialista en cuidados paliativos oncológicos y en terapias complementarias. Es autor de una decena de libros, su popular programa Sanamente en Caracol Radio llega a miles de oyentes. Profesor de las Universidades el Rosario, Nacional de Bogotá y Militar, entre sus pacientes se cuentan los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe), con quien inicié el proceso de equilibrar energías lo que a la larga me ha permitido gozar de salud y armonía en todos los niveles energéticos.

En la primera sesión me dio un consejo que ha sido la base de todo mí actuar desde ese momento:

“La enfermedad no la puede llevar uno adentro porque corroe, atrás porque empuja, ni adelante porque no deja andar. Debe ir al lado como un buen amigo.”

Con esta máxima como escudo inicié el descubrimiento de nuevos caminos tomando control de mi proceso de sanación.

Hubo momentos de desfallecimiento, de ansiedad, pero logré superarlos; el apoyo de mis hijos ha sido invaluable.

Transcurridos cuatro años, el Dr. Santiago Rojas

Publicidad

me ofrece la coordinación de un grupo de pacientes para estudiar e investigar sobre estos temas. Estas reuniones tienen el nombre de Conversatorios. Siguiendo esta iniciativa se han realizado 168 Conversatorios. También hemos realizado 60 sesiones de Cocinasana, derivadas de la necesidad de alimentarse en forma saludable, pero con platos de sabores agradables y bien presentados.

Simultáneamente con la iniciación de los Conversatorios y con la ayuda de mis hijos desarrollé un Blog en el que se encuentran publicados todos los Conversatorios, las sesiones de Cocinasana y algunos temas complementarios.

El Blog www.vivirsanamente.org ha recibido 74.860 visitas de junio de 2012 a diciembre 2019, con un total de 27.275 visitantes.

La vida constituye una irrenunciable e impostergable responsabilidad frente a sí mismo y frente a los demás.

A partir de Enero de 2020 inicié el proceso de transición de una labor personal a una labor institucional, creando el COLECTIVO VIVIRSANAMENTE, entidad sin ánimo de lucro, dando continuidad y mayor alcance a la labor hasta ahora realizada personalmente, de forma que lo logrado hasta ahora trascienda en el futuro, empoderando a las personas con herramientas de auto – control y auto – conocimiento para que, en su entorno cultural, social, político y económico, participen de la experiencia de Vivirsanamente.

En próximas entregas empezaremos a tratar temas puntuales de esta experiencia.