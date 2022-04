El servicio de mensajería instantánea ‘WhatsApp‘ se ha visto interrumpido este jueves por la noche, sobre las 22.00 horas, impidiendo el envío y la recepción de mensajes a través de la aplicación, aunque esta caída no ha afectado por igual a todos los usuarios.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022