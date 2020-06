Valorant: Riot Games lanza sistema antitrampas que se activa al encender el pc

El videojuego Valorant / Europa Press

El estudio de videojuegos Riot Games ha explicado el funcionamiento de su sistema antitrampas para su último videojuego, Valorant, que se activa automáticamente en el arranque del sistema del ordenador para evitar que se usen trucos antes, y que no envía datos a los servidores de la compañía.

Valorant, que aún se encuentra en fase de beta cerrada, se encuentra disponible desde este año y es un ‘shooter’ multijugador gratuito con equipos de cinco jugadores. Este título está protegido con un sistema antitrampas creado por Riot y denominado Vanguard.

El videojuego contiene un componente de controlador (‘driver’) llamado ‘vgk.sys’, que es similar a otros sistemas antitrampas de videojuegos. Sin embargo, esta herramienta requiere el reinicio del sistema cuando se instala el videojuego porque, como explica la compañía en en respuesta a una pregunta de un usuario de Reddit, el juego no considerará que el equipo es “de fiar” hasta que no ese controlador no esté instalado en el sistema.

El hecho de que funcione desde el arranque del equipo permite detener a los jugadores que hacen trampas, ya que una de las tácticas más comunes que emplean consiste en cargar los trucos antes de que el sistema antitrampas se inicie, o bien modificar los elementos del sistema mientras se carga.

Medidas de seguridad de Riot Games

Asimismo, Riot ha tomado medidas adicionales para proteger la seguridad del ‘driver’ antitrampas de Valorant, como una auditoría externa para evitar problemas de ciberseguridad en los ordenadores de los jugadores y un enfoque con permisos reducidos.

“Vanguard no recopila ni nos envía ninguna información sobre tu ordenador”, ha explicado el portavoz de Riot en Reddit, que ha querido dejar claro también que el controlador funciona solo cuando el videojuego está en funcionamiento.

Asimismo, el ‘driver’ antitrampas de Valorant puede desinstalarse en cualquier momento y no envía datos del ordenador a los servidores de Riot.