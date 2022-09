Últimas noticias del mercado iGambling en Latam

En la actualidad existe una alta demanda de iGambling en Latam. Según Americas Market Intelligence (AMI), en el 2022 el volumen aproximado del mercado se encuentra alrededor de los 10.000 millones de dólares. Por este motivo muchos casinos de Europa —como Jupi Casino, nuevo Casino online España — han decidido ofrecer sus servicios en América Latina.

Ya sea alguien dedicado al negocio de las apuestas, o un aficionado a los casinos en línea, cualquiera que se relacione con el rubro deberá estar al tanto de las últimas novedades para aprovechar las oportunidades del mercado. Para ayudar a simplificar esta tarea, traemos un resumen de los acontecimientos más importantes de los últimos años.

Nuevas Regulaciones

A nivel mundial los juegos de azar y las apuestas online han sido regulados en distinta medida por los gobiernos de cada país. Sin embargo, en Latinoamérica esta situación es relativamente nueva. El primer país de la región en sumarse a esta tendencia fue Colombia en el 2016, y desde entonces más países se han inclinado hacia la legislación (Últimas Noticias, 2022).

Se espera que las regulaciones vayan en aumento, ya que, además de proteger al consumidor, crean el marco jurídico para que el Estado perciba ganancias de esta actividad. Chile, Brasil, Argentina y México son algunos países que están optando por las regulaciones.

Chile

La única ley que regula las apuestas y juegos de azar en Chile es la ley N° 19.995. Sin embargo, no especifica nada con respecto a los juegos de forma online. Es por esto que en el 2021 el Ministerio de Hacienda anunció un proyecto de ley para la regulación y legalización de los casinos y casas de apuestas en línea (laquintaemprende.cl, 2022).

Este proyecto incluye licencias para los operadores de las casas de apuestas, e impuestos a las ganancias de los casinos. Se espera que la ley entre en vigencia para finales del 2022, o principios del 2023 (Últimas Noticias, 2022).

Brasil

En febrero del 2022 la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley 442/91, que permite regular y legalizar los juegos de azar tradicionales y online. Sin embargo, esta propuesta debe ser aprobada en segunda instancia por el Senado antes de entrar en vigencia (sbnoticias.com, 2022).

Argentina

Argentina, a diferencia de otros países de LatAm, no cuenta con una legislación nacional en materia de casinos. En cambio, cada provincia es responsable de establecer y hacer cumplir sus propias leyes. Sin embargo, en el 2021 se realizó el seminario de ALEA (Asociación de Loterías Estatales Argentinas) sobre regulación y administración del juego online (https://tthgaming.com, 2022).

México

En México existe la ley Federal de Juegos y Sorteos que regula los juegos de azar convencionales. Sin embargo, facciones políticas y algunos intelectuales señalan que es una ley obsoleta con muchos vacíos y que debe ser reformulada. Asimismo, las apuestas y juegos online no tienen regulación (elimparcial.com, 2022).

En el año 2014 se intentó realizar —sin éxito— una reforma de la ley Federal de Juegos y Sorteos. Se espera que en los próximos años, con el auge de los casinos online en la región, se retome la iniciativa de actualizar la ley (trucosyastucias.com, 2022).

Nuevos casinos y casas de apuestas

Junto con las nuevas regulaciones vienen nuevos inversionistas, casinos tradicionales, casinos online y casas de apuestas. Uno de los casinos online más nuevos, pero con excelentes reseñas, es Vulkan Vegas. Fue lanzado el 1ro de enero de 2022, cuenta con un gran catálogo de juegos, está completamente en español y cuenta con excelente atención al cliente (casinobonos.com, 2022).

Por otro lado, Betsson Group, utilizando su marca insignia mundial, ha incursionado recientemente en el mercado mexicano, ofreciendo servicios de casino en línea, casino en vivo, y apuestas deportivas locales. Asimismo, permite realizar apuestas tipo moneyline, parley y teaser, las cuales son bastante populares en este país (gamingamericas.com, 2022).

Otros lanzamientos de los últimos dos años, son: Rolling Slots Casino, Blizz Casino. Lynxbet Casino y BitSlot (nuevo.casino.com, 2022). Una de las principales ventajas de jugar en estos casinos online son los bonos otorgados a los nuevos clientes. Esto se hace para atraer a los usuarios, incentivarlos a ingresar al sitio web del casino y registrarse.

Nuevas tragamonedas

Las máquinas tragamonedas online son el juego de azar más popular en América Latina. Cada año, las empresas de iGamblig lanzan al mercado nuevas variaciones de slots con distintas características. Muchas de ellas buscan reforzar su presencia en LatAm a través del público cautivo por las tragaperras (yogonet.com, 2022).

Es el caso de la compañía Pragmatic Play, que firmó un acuerdo multiproducto con Sysgaming, empresa con gran difusión en el mercado latinoamericano. Dentro de los títulos de tragaperras que incluye este acuerdo están: Gates of Olympus, Striking Hot 5, Book of Golden Sands y Down the Rails (yogonet.com, 2022).

Otras novedades en las tragamonedas online en LatAm son: Bee Hive Bonanza de NetEnt, Book of Vlad de Endorphina, Champions of Mithrune de Play’n GO y Camino de Chili Bonus Buy, un videoslot de temática azteca creado por Evoplay,

Auge de las apuestas deportivas y de los eSports

Dentro de la amplia gama de juegos que podemos encontrar en LatAm, las apuestas deportivas se han convertido en la opción más popular. La disciplina más vista y con mayor volumen de apuestas en línea en la región es el futbol. Ahora bien, también son comunes las apuestas en carreras de caballos, tenis, basquetbol y carreras de automovilismo (yogonet.com, 2022).

Producto directo de la pandemia y el confinamiento que trajo consigo, los e-sports fueron ganando espacios en la región. Solo en 2021 hubo un aumento del 20% en las apuestas del rubro. Los juegos que lograron más auge entre el público y que hoy por hoy se mantienen en la palestra son: Dota 2, League of Legends, Valorant y Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).