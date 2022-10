Ubisoft resuelve preocupación de clientes de Stadia

Google se rindió con Stadia, su servicio de nube para videojuegos. Aunque parezca un movimiento inofensivo, la medida podría afectar miles de ‘gamers’ que guardan lo hecho en dicha nube. Todo tendría una solución para ‘gamersi que tienen historial con videojuegos de desarrolladoras como Ubisoft.

“Si bien Stadia cerrará el 18 de enero de 2023, estamos felices de compartir que estamos trabajando para llevar los juegos de tu propio Stadia al PC a través de Ubisoft Connect”, señaló Ubisoft por medio de sus redes sociales.

While Stadia will shut down on January 18, 2023, we're happy to share that we're working to bring the games you own on Stadia to PC through Ubisoft Connect. We'll have more to share regarding specific details as well as the impact for Ubisoft+ subscribers at a later date.

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 30, 2022