Twitter responde a la masiva caída sufrida

Este jueves Twitter experimentó una caída a nivel mundial tanto en la aplicación como en la página web. No obstante, la compañía emitió una respuesta a lo sucedido.

“Algunos de ustedes están teniendo problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para recuperarnos y ponerla en funcionamiento para todos. Gracias por permaneces con nosotros”, señaló la compañía en un comunicado.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022