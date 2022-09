Twitter estrena su nuevo botón de editar

Twitter compartió su primer tuit editado después de anunciar a principios de septiembre el inicio de las pruebas internas con el nuevo botón de editar, con el que se pueden realizar cambios en la publicación durante un tiempo determinado.

La compañía tecnológica lo hizo este jueves su primer ‘tuit’ editado en la cuenta de Twitter Blue, su servicio de suscripción. En él asegura que se trata de una prueba de funcionamiento.

El ‘tuit’ editado muestra, junto a la hora de publicación, el icono de un lápiz y la indicación de ‘editado por última vez’. Al pinchar sobre ello se despliega un historial que muestra los cambios realizados.

hello

this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes

— Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022