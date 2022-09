Twitter deja que los trinos se compartan en Instagram

Twitter anunció la extensión de la compartición directa de las publicaciones o ‘tuits’ en plataformas externas como Snapchat o Instagram a Android, tras su implementación en iOS.

Los usuarios de la red social en Android dependían de las capturas de pantalla para poder publicar sus ‘tuits’ en otras plataformas. Un inconveniente que la compañía resolvió en iOS el año pasado, pero que todavía estaba pendiente en Android.

A través de la cuenta de TwitterSupport, declaró que ya es posible en los dispositivos Android compartir un ‘tuit’ directamente en Snapchat y en Instagram Stories. A esta novedad se suma un nuevo botón para compartir también en LinkedIn, disponible para ambos sistemas operativos.

We enjoyed the Tweet. Now everyone should enjoy it too.

Sharing a Tweet directly to Snapchat and Instagram Stories is now available on Android (already on iOS!)

And we added LinkedIn sharing on Android and iOS. Tap the share icon on a Tweet to try it out.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 8, 2022