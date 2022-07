Twitch presenta ‘Guest Star’, que permite 5 invitados en un directo

Twitch presentó una nueva herramienta que, bajo el nombre de ‘Guest Star’ (estrella invitada), permite a sus creadores de contenido traer hasta cinco invitados, ya sean creadores o sus propios espectadores, a sus retransmisiones.

La plataforma ha celebrado un nuevo episodio de sus Twitch Patch Notes llamado ‘Be our guest’ (Sé nuestro invitado) con una retransmisión en la que ha adelantado futuras características que llegarán a sus usuarios.

Twitch señlaó que los cinco invitados pueden ser espectadores o también otros creadores de la plataforma.

En el caso de los espectadores, Twitch les permitirá levantar una mano virtual dentro del ‘streaming’ para que el creador les pueda invitar a unirse a la conversación. Además, el anfitrión tendrá acceso a datos como la antigüedad de la suscripción de ese usuario a su cuenta, cuánto tiempo lleva siguiendo sus contenidos y chats previos para conocer realmente a quién está invitando a su directo.

Twitch is introducing a new tool called Guest Star, a way for streamers to invite any Twitch user onto their stream with audio, video, and screen sharing capabilities! pic.twitter.com/cguS04cIVR

— Lowco – CEO of Streaming (@LowcoTV) June 30, 2022