Todo lo que debe saber sobre las apuestas deportivas en Colombia

Las apuestas deportivas en Colombia son perfectamente legales, pero lo que muchos usuarios no saben es que existe un organismo regulador, Coljuegos, que debe dar una autorización a las casas de apuestas para poder ofrecer sus servicios en el país.

De acuerdo con el portal de referencia en el análisis y evaluación de páginas de apuestas BettingGuide, las casas de apuestas legales en Colombia deben tener esta autorización sin importar si trabajan online, offline o por ambos medios.

¿Cuántas casas de apuestas legales hay?

Actualmente, en Colombia hay 17 casas de apuestas con la debida autorización: Wplay, Betplay, Betsson, Zamba, Codere, Luckia, Sportium, Rushbet, Aquijuego, Williamhill, Rivalo, Mozzartbet, Megapuesta, yajuego, Fullreto, Bwin y Betfair.

¿Qué implica jugar en casas legales?

Jugar en casas legales de Colombia tiene muchas ventajas relacionadas con la seguridad.

Datos personales protegidos

En primer lugar, las compañías están obligadas a tratar tus datos personales con responsabilidad y no podrás compartirlos o comercial con ellos sin tu consentimiento previo. Esto puede ahorrar muchos problemas, desde recibir spam, hasta sufrir estafas relacionadas con la suplantación de identidad.

Juega en pesos colombianos

La moneda que se usa en las casas de apuestas es el peso colombiano, lo cual las diferencia de las casas internacionales donde suelen usar dólares o euros. Esto hace que no tengas que estar pendiente del tipo de cambio.

Pago de premios

Las casas viven de que pierdas dinero y cuando ganas, no les gusta. Esto hace que algunas de ellas pongan cualquier excusa para no permitir los retiros. Con las casas autorizadas por Coljuegos no tendrás este problema. Cuando quieras hacer un retiro, podrás hacerlo.

Solo tú podrás retirar el dinero

Las casas se comprometen a verificar tu identidad para que nadie que no seas tú pueda retirar dinero de tu cuenta de apuestas. De esta manera se evitan muchos abusos.

Atención al cliente 24/7

Las casas de apuestas legales están obligadas a ofrecer un servicio de atención al cliente permanente 24/7. Si tienes alguna queja, estas casas no desaparecerán.

83% de lo jugado se reparte en premios

Obviamente, las casas de apuestas pueden tener beneficios, pero están obligadas a repartir en premios, como mínimo, el 83% de lo jugado.

Granito de arena con la sociedad

Mientras que las casas internacionales pagan sus impuestos en otro lugar o no pagan nada en absoluto, los beneficios de las casas de apuestas legales en Colombia revierten en la sociedad colombiana. Concretamente, pagan el 15% de sus ganancias mensuales al Sistema Subsidiado de Salud de Colombia.