Tip de juegos online: ¿puedes contar las cartas en los casinos online?

juegos online Internet está inundado de personas que te dicen que es posible ganar en los juegos de cartas online, y estamos aquí para decirte en términos claros que, en realidad, es casi imposible jugar una estrategia ganadora de conteo de cartas.

¿No estás convencido? Aquí te explicamos

Una de las primeras cosas que escucharás sobre la cultura de los casinos en México son los informes de personas misteriosas que “cuentan cartas” en el blackjack. Y si bien es cierto que algunas personas juegan estrategias de conteo de cartas extremadamente complicadas, también es cierto que si alguna vez juegas en vivo, debería estar involucrada alguna forma de conteo de cartas.

Sin el conteo de cartas, te estás dando aún más ventaja a la casa y estás jugando un juego de pura casualidad que está en tu contra. El conteo de cartas es lógico, y bastante simple.

¿Qué es el conteo de cartas?

En primer lugar, deberás comprender los conceptos básicos de lo que realmente implica contar cartas. Es una estrategia en la que el jugador lleva un conteo continuo (de detalles variables) de las cartas que ya se han usado a medida que el crupier avanza a través de las cartas en la baraja. Esta información le brinda al jugador información cada vez más precisa sobre qué cartas es probable que sean las próximas.

Estrategias de conteo de cartas

No entraremos en las estrategias con demasiado detalle aquí, pero contar cartas es esencialmente solo una serie de enfoques matemáticos diferentes para la probabilidad simple involucrada en el juego.

La estrategia de conteo más común es el sistema Hi-Lo que asigna uno de tres “puntajes” diferentes a cada número en la baraja. -1, 0 o 1. A las cartas del 2 al 6 se les asigna un +1, del 7 al 9 es 0 y del 10 al As valen -1. Al sumar los números a medida que se reparte cada nueva ronda, los jugadores obtienen una indicación de si deben apostar mucho (si el conteo es alto) o poco (si el conteo es bajo). Esto se vuelve más preciso a medida que avanza el juego y el el jugador obtiene más información

¿Es ilegal el conteo de cartas?

El conteo de cartas se puede hacer en diversos grados y no es ilegal a pesar de lo que puedas haber escuchado, aunque los contadores de cartas serios pueden verse rechazados en un sitio.

En el blackjack en vivo que se juega en un casino tradicional, el crupier repartirá cartas del zapato y no volverá a barajar las cartas hasta que llegue a la carta cortada. Esto significa que por cada carta que se reparte desde el zapato, hasta que se vuelven a barajar las barajas, un jugador sabe que es menos probable que esa carta vuelva a aparecer, y esa es la belleza del conteo de cartas.

En el blackjack en línea, no hay zapatos ni crupier. En cambio, las tarjetas se generan aleatoriamente para cada ronda. La presencia del generador aleatorio (RNG, por sus siglas en inglés) significa que las cartas se “barajan” efectivamente entre cada ronda. Como no hay orden de barajar, tus esfuerzos de conteo de cartas de la ronda anterior deben desecharse y comenzar de nuevo antes de cada nueva ronda. Por lo tanto, lamentablemente, no puedes contar cartas de manera efectiva en el blackjack online.

¿Puedes contar cartas en el blackjack en línea en vivo?

Prácticamente todos los 10 mejores casinos nuevos online en Mexico 2022 en PrivateCasinos ofrecen blackjack en línea en vivo. Entonces, deberías poder contar las cartas, ¿verdad? No exactamente. Aunque el blackjack en línea en vivo se reparte desde un zapato como en el blackjack de casino en vivo, la principal diferencia es donde el crupier coloca la carta cortada.

La cantidad de cartas que ves antes de la reorganización se conoce como “penetración del mazo” y afecta enormemente tu ventaja. Por lo tanto, es poco probable que tengas mucho éxito contando cartas en el blackjack online.

La ventaja de la casa es de alrededor del 0,5 % si utilizas una estrategia básica. Hay un aumento del 0,11 % en la ventaja de la casa si juegas en una mesa de blackjack donde no hay una carta oculta del crupier.