TikTok añadiría un ‘feed’ nuevo para contenido local

TikTok está probando un nuevo ‘feed’ denominado ‘Nearby’, que está diseñado para mostrar contenido local y que actualmente está disponible para un grupo reducido de usuarios del sudeste asiático.

El consultor de redes sociales Matt Navarra adelantó esta funcionalidad a través de su perfil de Twitter, donde también señaló que la plataforma propiedad de ByteDance también planeaba ofrecer la posibilidad de añadir una ubicación concreta a los vídeos subidos en este apartado.

Entonces, Navarra recordó que esta opción ya está presente en otros servicios similares a TikTok, como Snapchat o Instagram, que también integra un mapa de fotos capaz de geolocalizar los lugares visitados por los usuarios.

TikTok is working on a NEW ‘Nearby’ / ‘Local’ feed.

This is in conjunction with a new option giving creators the ability to add a location tag to videos.

TikTok is playing catch-up with Snapchat’s Snap map and Instagram’s recently launched searchable photo map features.

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 22, 2022