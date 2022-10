Streamer porno se rompe la espalda en TwitchCon

Paralela a la Comic Con de San Diego (Estados Unidos) se hace el evento de la TwitchCon de la plataforma Twitch. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la aplicación en este espacio debido a un accidente de Adriana Chechik.

Adriana Chechik es una ‘streamer’ de contenido para adultos que fue invitada por la TwitchCon y en una de las actividades se fracturó su espalda. Todo se dio por una mala caída que tuvo al saltar sobre una piscina de fomi.

“Rompí mi espalda en dos pedazos y me van a operar para ponerme una varilla como soporte. Mándenme su apoyo”, señaló la celebridad de internet por medio de su cuenta de Twitter.

Probably the most painful thing I’ve seen in awhile. Twitch streamer Adriana Chechik has confirmed broken her back in two separate places following this jump at TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG

— Jake Lucky (@JakeSucky) October 9, 2022