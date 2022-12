STARS UP le pone el sello a la innovación en el GEB

GEB Stars Up reúne dinamismo, emprendimiento, agilidad y confianza para materializar iniciativas y productos que las empresas del Grupo Energía Bogotá en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala desarrollen en línea con la transición energética justa, las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de sus capacidades.

El Grupo Energía Bogotá (GEB) reveló el jueves 1 de diciembre en Colombia, y en simultánea para sus filiales de Perú, Brasil y Guatemala, la marca GEB Stars Up, su sello propio de innovación que le permitirá a la compañía enfrentar los desafíos del futuro para seguir mejorando vidas.

“Las organizaciones que no tienen la capacidad de innovar, que no tienen laboratorios de tecnología, que no generan conocimiento, tarde que temprano se van quedando atrás. En este momento, cuando industrias completas se están transformando, cuando la inteligencia artificial está potenciando negocios nuevos e increíblemente rentables, es el momento de dar el brinco y posicionarnos como líderes en América Latina”, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, en el evento de revelación y lanzamiento de la marca.

El lanzamiento de la marca GEB es un hito dentro de su estrategia de innovación, que fue aprobada hace dos años, para responder a un mundo cada vez más competitivo y en permanente evolución; con ella se busca idear y cristalizar soluciones a los desafíos que el GEB tiene en los sectores de gas y energía eléctrica en los países en los que opera, Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, priorizando de forma activa la colaboración con el ecosistema de emprendimiento local e internacional.

Esos retos en innovación pasan por generar mayor simplicidad y agilidad, para avanzar en la modernización de procesos y la construcción de ofertas de valor de las compañías del Grupo, que se ha propuesto lograr activar iniciativas y pilotos focalizados en servicios, modelos de negocio, procesos y alianzas con industrias 4.0, almacenamiento, redes inteligentes, hidrógeno, reducción de emisiones de gases efecto invernadero, entre otros.

GEB Stars Up, como identidad corporativa, le brindará a la compañía y a sus trabajadores la posibilidad de generar valor, sumar conocimientos, crear confianza, unir liderazgos y materializar propósitos.

“GEB Stars Up no es un simple ejercicio reputacional. Esta marca hace parte de un plan de construcción de capacidades organizacionales para innovar productiva, sostenible y exponencialmente. Se trata no solo de plantear ideas y proyectos que solucionen desafíos, sino de cristalizarlos”, manifestó Daniel Muñoz, gerente de Innovación del GEB.

A su paso, Álvaro Villasante, vicepresidente de Gestión de Negocios e Innovación, explicó que ahora el Grupo Energía Bogotá cuenta con un espacio de conexión e interacción que le permitirá al grupo empresarial y a los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento de sus empresas, construir y materializar un futuro que ayude a transformar el mundo desde el sector energético.

“Con innovación seguiremos siendo una empresa líder a nivel local e internacional y con esta marca GEB Stars Up seguiremos llevado la mejor transformación y desarrollo a las regiones. Estamos listos para avanzar en la modernización de procesos, para proponer y construir nuevas ofertas de valor para las compañías del Grupo. GEB Stars Up es la fuerza que nos impulsa a ser una organización multilatina que mejora vidas con energía sostenible y competitiva”, subrayó Villasante.

Apalancar la creación de la marca Stars Up fue uno de los objetivos priorizados por el Grupo Energía Bogotá en su Plan Estratégico Corporativo, impulsado por la Gerencia de Innovación del GEB y los equipos de innovación de cada una de sus filiales. Como parte de esta estrategia, la compañía invertirá a 2025 hasta 12 millones de dólares en el impulso y desarrollo de iniciativas de innovación y tiene la meta de llegar a los USD$175 millones en 2030.

La Gerencia de Innovación ha hecho ya tres convocatorias abiertas para que startups propongan soluciones innovadoras y tecnologías para desarrollar soluciones a necesidades que tienen la compañía multilatina y sus filiales Sucursal de Transmisión y TGI, en Colombia; Cálidda y ElectrodDunas, en Perú, y Conecta, en Guatemala.

Recientemente en la feria Innovalab, de la Cámara de Comercio de Bogotá, el sistema de gestión de innovación del GEB fue reconocido entre más de 25 empresas como uno de los mejores del país, gracias a las buenas prácticas e inversiones de la compañía para ser una de las más innovadoras.

Acerca del Grupo Energía Bogotá

Con más de 125 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número uno en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es número uno en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y tiene presencia en distribución de energía con Electro Dunas. En Brasil tiene presencia con Gebbras y Argo y en Guatemala es número uno en transmisión de energía eléctrica con Conecta.

