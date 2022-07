‘Sims 4’ incluye el incesto por error en una actualización

A comienzo de la semana Sims 4 recibió un paquete de actualizaciones que incluyen: paredes curvas, cabello corporal, nuevos deseos, nuevos miedos y, accidentalmente, incesto.

Varios usuarios del videojuego se sorprendieron cuando descubrieron que con la nueva actualización miembros familiares podrían tener un romance. De hecho, un usuario de Reddit denunció cómo un personaje de una mujer de avanzada edad quería involucrarse con su hijo.

 

“Quiero reconocer que el deseo de querer citas con un miembro familiar es algo de lo que sabemos, estamos trabajando en ello. Estamos buscando arreglarlo lo más pronto. Gracias por los reportes del error, lo apreciamos”, señaló la cuenta de Twitter @SimGuruNick, que se encarga de recibir los reportes de errores del videojuego.

I just wanted to acknowledge that the Want to date a family member is something we know about, we’ve reproduced ourselves, we’re working on it. We’re looking to get it fixed ASAP, thanks for all the bug reports, we appreciate it. We’re of course working on the aging bug too.

— SimGuruNick (@SimGuruNick) July 28, 2022