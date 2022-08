Siemens Energy sufre grandes pérdidas por Rusia

Siemens, conglomerado de empresas que opera en los sectores de tecnología, combustibles y electricidad, registró pérdidas de 671 millones de euros por medio de su subdivisión Siemens Energy en los nueve primeros meses de su año fiscal. Así, multiplicó por cinco el resultado negativo de 142 millones anotado por la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este sentido, la multinacional destacó el impacto en sus cuentas de la reestructuración de sus actividades comerciales en Rusia en el tercer trimestre, que restó 200 millones de euros al resultado de gas y electricidad entre abril y junio, y será la principal causa de que las pérdidas anuales de Siemens Energy superen las del ejercicio precedente.

“Ahora esperamos que la pérdida neta de Siemens Energy en el año fiscal 2022 supere la pérdida neta del año anterior aproximadamente por el impacto de la reestructuración del negocio en Rusia como elemento especial”, indicó la compañía.

En los nueve primeros meses de su año fiscal, la empresa registró un volumen de pedidos de 26.079 millones de euros, un 9,1% más, mientras que los ingresos sumaron 19.817 millones, un 2,3% menos que un año antes.

Let’s have a chat about numbers… 👇

If you want to know more about our Q3 financial results, you can read the full report here: https://t.co/xi8wkEaFlK pic.twitter.com/G2vF6xCcpv

— Siemens Energy (@Siemens_Energy) August 8, 2022