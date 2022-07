Polium One, la primera consola dedicada a los NFT

Polium presentó la que es conocida como la primera consola NFT. Si bien dicho negocio viene en picada, dicha compañía prevé que la consola pueda ser lanzada al mercado a partir de 2024.

La consola llevará el nombre de Polium One y sería un hito importante para los videojuegos de Web3. Una de las principales críticas que ha tenido es la cantidad de juegos que alojará.

“La consola tendrá juegos y juegos exclusivos. Ya estamos en charlas con diferentes desarrolladores de juegos de Web 3 y haremos anuncios pronto. Sabemos que una consola no puede ser exitosa sin juegos”, explica la compañía.

We are introducing the Polium One, A multi-chain console for Web 3 Gaming. #Web3OnConsole pic.twitter.com/tkRaP2O13A

— Polium (@Polium__) July 2, 2022