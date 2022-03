PlayStation 4: todo sobre la consola más esperada de Sony

Si hablamos de videojuegos, no hay forma en la que no se considere a Sony como el líder mundial en este tipo de artefactos, todo esto debido a todo el adelanto tecnológico y al salto de calidad logrado con la consola que rompió el mercado especializado: PlayStation.

Desde su primer modelo lanzado en el año 1994, oficialmente en Japón, el cual fue capaz de cambiar paradigmas y estereotipos en el mundo de los videojuegos al vender unos 100 millones de equipos a nivel mundial, hasta el PlayStation 5 lanzado en 2021, Sony no ha dejado de sorprender e innovar.

Tiene en sus haberes la consola de videojuegos más famosa de todos los tiempos, como lo es la excelente PlayStation 2, que increíblemente llegó a reemplazar al ya maravilloso PSOne y que logró vender 155 millones de unidades en todo el planeta.

Luego llegó el PS3 que venía a tratar de llenar el vacío dejado por la consola más popular del planeta. Venía con una mejora sustancial en los gráficos, posibilidad de conectividad a internet, disco óptico de alta definición, Blu Ray y una capacidad de almacenamiento de hasta 60 GB.

En 2016 apareció la súper esperada PlayStation 4, que llegó para competir con el WiiII, la Nintendo Swith y con su acérrimo rival, el Xbox One, que contaba con un procesador AMD de 8 núcleos, Blu Ray más rápido, y mejoras en gráficos y sonidos.

Y en 2021 apareció la súper potente PlayStation 5, unidad que llegó para ser una muestra de la capacidad de reinventarse de la casa japonesa. El PS5 cuenta 5.5 Gb de velocidad que hacen posible que el tiempo de espera por la carga de los juegos sea prácticamente inexistente, una belleza insuperable y, además, cuenta con 825 GB de almacenamiento.

Por todo esto y más, la opción número uno al momento de elegir una consola de videojuegos siempre debe ser PlayStation por encima de cualquier otra marca. Años de experiencia, innovación, mejoras en la tecnología, diseño vanguardista, seguridad y calidad así lo avalan.

El PS4 dando de qué hablar

Al momento del anuncio de la salida de la cuarta entrega de la popular consola de videojuegos, la ansiedad del mundo gamer era suprema. Habían pasado 7 años desde la aparición del PS3 y ya la gente estaba ávida de una nueva entrega.

Siendo más pequeña que la versión Slim de PS3 y con retro compatibilidad en los juegos, llegó para quedarse. No hace ruidos, no se calienta, tiene un interesante “modo reposo” y una carga de los mandos mientras no se esté jugando son algunas de las cartas de presentación de esta unidad.

Se alejó completamente de lo que era el procesador Cell de PS3 y le dio prioridad a uno AMD de 8 núcleos bajo la arquitectura x86-64. Esto facilita el desarrollo de los posibles juegos de play 4 para esta consola.

8 GB de memoria unificada GDDR5, una unidad de disco Blu-ray más rápido, y los chips personalizados dedicados a tareas de procesamiento de audio, vídeo y de fondo son algunas de las maravillosas características que Sony trae en su PS4.

Al mando de todo

Como es de esperarse, las innovaciones de Sony no se remontan sólo a lo que tiene que ver con la consola per sé, en cambio, se han encargado de desarrollar también otros aspectos para mejorar la experiencia del usuario, dándole mayor manejo e interacción con el juego.

El control PS4 DualShock sigue los parámetros de su antecesor a grandes rasgos, incorporando ciertas modificaciones como un conector para auriculares, levantar los sticks para un mayor control y la incorporación de un nuevo sensor de seis ejes altamente sensible, con giroscopios y acelerómetro incluídos.

Como sorpresa, incluyó un mousepad en el centro del control, lo cual hace que se tenga un fácil acceso con los pulgares de las manos. Cuenta con un botón de “share” que “muestra lo que estás haciendo” y con el que podrás compartir fotos y juegos en vivo en distintas plataformas.

Una variedad infinita de juegos

La cartera de juegos de Play 4 es casi infinita. Más de 3000 juegos llenan la biblioteca de esta consola sin contar con el hecho de que la retrocompatibilidad de la unidad proporciona miles de opciones más.

Los títulos los más vendidos en PlayStation 4 son:

Grand Theft Auto V (20 millones)

Uncharted 4 (16 millones)

Red Dead Redemption 2 (14 millones)

Marvel’s Spider-Man (13,2 millones)

Dios de la guerra (12 millones)

Especificaciones y precio de venta de PS4

Procesador AMD Jaguar de bajo consumo de 8 núcleos a 1,6 GHz fabricado en 28 nm.

GPU Radeon GCN 2.0 con 1.152 shaders, 72 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y una frecuencia de 911 MHz.

8 GB de memoria GDDR5 unificada sobre un bus de 256 bits (176 GB/s).

Disco duro de 500 GB/1 TB a 5.400 RPM a 100 MB/s.

Admite unidades SSD con interfaz SATA.

Lector de Blu-ray.

Precio de lanzamiento: 399 euros o 435 USD.

Objetivo en juegos: 1080p y 30 o 60 FPS.

Aprovéchalo en el día sin IVA

El día sin IVA es una iniciativa instaurada en Colombia desde el año 2020 donde las personas en general podrán adquirir cualquier producto desde las 00:00 hasta las 11pm del 11 de marzo.

El día sin IVA Colombia tiene la particularidad de que es aprovechable en conjunto con otras promociones bancarias o del lugar de la compra.

Así que es momento de ubicar el mejor descuento día sin IVA en tu tienda favorita para que puedas aprovechar todas las bondades que Sony de la mano del Playstation 4 te pueden brindar.

Las promociones día sin iva son diversas, pero todas de mucho beneficio para nuestro bolsillo. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que sólo pueden comprarse hasta 3 unidades de un mismo producto y se pueden adquirir elementos deportivos: Juguetes y juegos, vestuario y complementos, útiles escolares, bienes e insumos del sector agropecuario y electrodomésticos, computadoras y equipos de comunicaciones.