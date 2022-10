‘Overwatch 2’ recibe hackeo masivo en su estreno

El hackeo con los videojuegos es una tendencia que cada día crece más. Hace unas semanas lo vimos con las filtraciones de GTA VI, y ahora Blizzard es la víctima con el estreno mundial de Overwatch 2.

La compañía informó que el servidor ha tenido una serie de inconvenientes que tienen que ver con un ataque masivo de denegación del servicio, conocidos como DDoS.

Entre los problemas más comunes de los usuarios está que la mayoría ve un letrero que dice: “Error de servidor inesperado”, mientras que otros experimentan desconexiones esporádicas con el servidor.

“Estamos progresando en los problemas del servidor y estabilidad, también en un segundo ataque de DDoS. Estamos con manos a la obra y continuaremos trabajando toda la noche. Gracias por su paciencia, compartiremos más información como sea posible”, señaló Aaron Keller, director de Overwatch 2.

— Aaron Keller (@aaronkellerOW) October 5, 2022