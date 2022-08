Online Trading, una tendencia creciente en Colombia

Tras el fortalecimiento económico de mercados digitales, el crecimiento de inversionistas en estas plataformas ha tomado gran relevancia en el panorama nacional, en Colombia tan solo en el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,5%, lo que brinda mayores oportunidades de desarrollo tanto en el comercio local como en el internacional.

Las oportunidades de inversión en derivados financieros y el apoyo de grandes grupos del sector son actividades como el trading que agregan valor a la economía. Actualmente la falta de herramientas y de educación financiera, así como el desconocimiento de los tipos de inversiones o rentabilidad son obstáculos que se están disipando gracias al apoyo de estas empresas, que acaban influyendo en el desarrollo de un mercado digital.

Según Tickmill, bróker financiero con experiencia y conocimiento de las necesidades de sus clientes, y que tiene como diferencial ser creado por traders para traders, en 2021 se abrieron más de 110.000 nuevas cuentas de traiding y se ejecutaron más de 115 millones de ordenes dentro de sus plataformas, lo cual refuerza el potencial que el mercado digital ha venido demostrando cada año.

Es de gran importancia que las personas que están pensando en iniciar en este negocio estén capacitadas con el fin de tomar las mejores decisiones de acuerdo con sus objetivos financieros y apetito de riesgo: la operación, la relevancia de conceptos como bróker, el significado de un spread, la diferencia entre los instrumentos de negociación y las diversas clases de activos y estrategias de negociación que están disponibles. Además, otro factor importante son las regulaciones bajo las cuales operan las empresas y si estas se llevan a cabo de manera ética y segura, entre otros.

Los brokers en línea como Tickmill, son intermediarios para la compra y venta de las transacciones de valores, además se dedican a facilitar las distintas operaciones de personas interesadas en el movimiento de las monedas, acciones, bonos y metales preciosos, así como las reconocidas criptomonedas que recientemente han tenido un gran auge donde la oferta en instrumentos de trading toma mayor relevancia. Adicionalmente, al momento de comenzar a trabajar con estas compañías es importante conocer las condiciones y beneficios de la cuenta que ofrecen.

“Al momento de seleccionar un bróker es importante que las personas conozcan si cuenta con reconocidas licencias como la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, el cual regula la conducta de empresas de servicios financieros, con el objetivo de proteger a los consumidores, mejorar la integridad del mercado y promover la competencia; también se encuentra la Seychelles Financial Services Authority (FSA) la cual incluye la licencia, supervisión y desarrollo de servicios financieros no bancarios en Seychelles, por medio de un régimen normativo fiable” comenta Nathaly Ávila, Líder de equipo para Tickmill región LATAM.

Además de las regulaciones hay otros aspectos que pueden influir en la elección de ese bróker que mediará en el inicio del trading, factores como premios y reconocimientos adicionales a los planes de educación financiera que establecen desde estas multinacionales, en muchos casos son el factor diferencial en la toma de decisión al momento de iniciar en el online trading.

Muchas personas en Colombia han apostado por iniciar su proyecto de trading gracias al aporte y beneficios que este tipo de negocios brindan a sus objetivos financieros y, es por ello que al igual que en una carrera laboral, el crecimiento y desarrollo de nuevas estrategias debe ser estudiado.

Por eso, empresas que brindan diferenciales en temas como seminarios, cursos gratuitos, videos tutoriales, infografías y demás insumos educativos se han convertido en los aliados principales en la formalización del trading a nivel nacional y latinoamericano, influyendo positivamente en el fortalecimiento económico.

Empresas como Tickmill brindan un apoyo local mucho más enfocado por medio de las herramientas anteriormente mencionadas, junto con nuevos equipos enfocados en el desarrollo del país y la región.