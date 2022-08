Novela coreana inspira videojuego

Aunque todavía están en fase previa, Krafton -compañía conocida por estar detrás de PUBG (videojuego de batallas)- planea sacar un videojuego basado en una serie de novelas coreanas.

Se trata de The Bird That Drinks Tears (El Pájaro que Bebe Lágrimas) escrita por Lee Yeongdo en 2003. Después de dominar gran parte del mercado en las versiones para celulares de videojuegos de batallas, ahora Krafton intenta ingresar en la fantasía épica y eligió este título literario coreano.

“En Krafton, nuestra pasión es contar historias emocionantes y significativas a través del arte de los videojuegos. Desde historias personales y únicas de los campos de batalla, a mundos ricos de fantasía o los oscuros horrores del espacio, ahora queremos crear mundos que empujen los límites de la creatividad y la inmersión”, señala Krafton en su página web.

El videojuego se llamaría Project Windless y la estética estaría cercana a la línea gráfica de Iain McCaig, que ha trabajado para las franquicias de Harry Potter y Star Wars.

“Interesantemente, la serie de videojuegos de The Witcher esta basada las novelas originales. Pero, irónicamente, la novela fue mejor conocida en el mundo gracias al juego. En este respecto The Witcher es un buen modelo a seguir para nosotros”, dijo a The Verge Kwang Jae Son, director de arte en Krafton.

Por el momento se desconoce una potencial fecha de lanzamiento de este videojuego. Lo cierto es que será un hito importante en la literatura coreana asociada a los videojuegos si llega a tener éxito apenas salga al mercado.

*Foto: Krafton