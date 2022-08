Nintendo fijó fecha y señal para las novedades de Splatoon 3

Luego de dos versiones exitosas en 2015 y 2017, Nintendo anunció que presentará las novedades de Splatoon 3. Se hará con transmisión en directo por YouTube y Twitch.

“Sintonice el 10 de agosto a las 8 de la mañana (hora colombiana) para la transmisión del directo en la presentación de Splatoon 3. Únase a nosotros en los Splatlands para aproximadamente 30 minutos de actualizaciones”, señaló Nintendo en su cuenta de Twitter.

Tune in on August 10 at 6 a.m. PT for a livestreamed #Splatoon3 Direct presentation. Join us in the Splatlands for roughly 30 minutes of updates! pic.twitter.com/iFfaU3V6vM

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 8, 2022