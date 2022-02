Nintendo Direct: Los juegos más destacados para el 2022

Este miércoles Nintendo emitió una nueva entrega del Nintendo Direct. El evento, que duró 40 minutos, presentó los nuevos juegos y lanzamientos que tendrá la compañía japonesa para Nintendo Switch durante este 2022.

Entre los títulos más destacados se encuentran “Splatoon 3”, “Mario Strikers: Battle League Football”, “Nintendo Switch Sports”, “Fire Emblem Warriors: Three Hopes” y “Kirby y la tierra olvidada”.

¡Todo vale en este campo de juego! Hazte con la pelota y marca goles de impresión en Mario Strikers: Battle League Football, disponible a partir del 10 de junio para #NintendoSwitch. ⚽ pic.twitter.com/v8EWsJMTdV — Nintendo España (@NintendoES) February 9, 2022

Sin embargo, no se anunciaron juegos que han sido esperados por los fanáticos de Nintendo como la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Metroid Prime 4” o “Bayonetta 3”. A pesar de esto, se espera que este año Nintendo haga más anuncios nuevos sobre los próximos juegos a lanzar.