NASA acaba con éxito su primera defensa planetaria con DART

La misión DART de la NASA, primera demostración de tecnología de defensa planetaria, impactó con éxito en el asteroide al que fue enviada hace 10 meses con el objetivo de alterar su trayectoria.

Según lo previsto, el control de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Maryland (Estados Unidos), anunció el impacto exitoso este lunes en la noche.

Como parte de la estrategia general de defensa planetaria de la NASA, el impacto de DART con el asteroide Dimorphos demuestra una técnica de mitigación viable para proteger el planeta de un asteroide o cometa que se dirija a la Tierra, si se descubre uno, explica la NASA en un comunicado tras el impacto.

“En esencia, DART representa un éxito sin precedentes para la defensa planetaria, pero también es una misión de unidad con un beneficio real para toda la humanidad”, dijo en un comunicado el administrador de la NASA, Bill Nelson. “A medida que la NASA estudia el cosmos y nuestro planeta natal, también estamos trabajando para proteger ese hogar, y esta colaboración internacional convirtió la ciencia ficción en un hecho científico, demostrando una forma de proteger la Tierra”.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

— NASA (@NASA) September 27, 2022