Mushe (XMU) creará una dura competencia para Decentraland (MANA) y The Sandbox (SAND)

Mushe (XMU) está planeando su lanzamiento y supondrá una dura competencia para Decentraland (MANA) y Sandbox (SAND). El token futurista será interoperable y ofrecerá compatibilidad con múltiples metaversos para proporcionar a los inversionistas una experiencia emocionante y diversa. Sin embargo, la competencia no está a la altura. No estar a la altura de las ofertas de Mushe podría suponer una importante pérdida de valor para MANA y SAND cuando XMU llegue a la escena de las criptomonedas.

Sandbox y Decentraland han tenido un comienzo difícil en 2022 con caídas masivas en el valor de sus tokens. La mayoría estaría de acuerdo en que el valor ha bajado probablemente debido a la falta de libertad general que otorgan los tokens. Ninguna de las dos opciones es un token deflacionario, lo que supone una importante desventaja para los inversores a largo plazo. Aunque puede que no sea un gran problema para los day traders, los interesados en comprar y mantener durante largos periodos no ven necesariamente el valor de estos tokens. Cuando los inversionistas no ven el valor de algo, dejan de invertir dinero en ello, lo que en última instancia hace que pierda aún más valor del que tenía antes. Por supuesto, este es un problema creciente para Sandbox y Decentraland. Ambos tokens intentan mantener su valor a la vez que se enfrentan a numerosos retos debido a sus inconvenientes.

Mientras ambos siguen experimentando tiempos turbulentos, Mushe espera sacar provecho del hecho que la mayoría de las monedas metaversas están teniendo un buen rendimiento, ya que el sector experimentó un crecimiento decente en marzo. El proyecto de tokens está listo para su próxima preventa el 18 de abril. Durante el periodo de preventa, es el mejor momento para que los inversionistas se suban a bordo y accedan a los tokens al precio especial de introducción de $0.005 por token. El precio sorprendentemente bajo está disponible para los titulares que participen en el primer día de la preventa. El valor comenzará a aumentar a lo largo de los 77 días de la preventa para alcanzar el precio de lanzamiento previsto de aproximadamente $0.05 el 4 de julio.

Mushe tiene planes para diferenciarse de otros tokens de criptomonedas en el mercado, ofreciendo tarifas más bajas y beneficios adicionales que los usuarios pueden disfrutar, algo que otras criptomonedas no están haciendo. Construido con la tecnología layer_0, este token futurista proporciona una seguridad inigualable en cualquier blockchain. Al ofrecer productos de marca, Mushe dará a conocer su nombre para ampliar su alcance y conectar con más inversionistas.

Con la oportunidad de invertir en el token del futuro por tan solo $0.005 el primer día de la preventa, cualquier persona interesada en invertir con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad debería considerar comprar los tokens XMU. Comprar y retener permitirá a los inversionistas hacer crecer su patrimonio y beneficiarse enormemente de una inversión pequeña pero inteligente a largo plazo.

Si desea información sobre cómo invertir en Mushe (XMU), visite www.mushe.world donde puede registrarse y recibir más detalles sobre el último token que arrasará en el mundo de las criptomonedas.

Más información sobre Mushe (XMU)

Sitio web oficial: https://www.mushe.world/

Registro de preventa: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegrama: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World