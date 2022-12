Mujer fingió embarazo escondiendo 200 procesadores

China vuelve a ser el epicentro de otra noticia insólita. La semana pasada se viralizó el video de una mujer que fingió estar embarazada con un vientre falso en el que escondía más de 200 procesadores y 9 celulares.

La mercancía con la que pretendía evadir los controles de aduanas en Zhuhai era exactamente de 202 procesadores Intel Alder Lake y 9 smartphones de iPhone.

La mujer habría hecho esto para no declarar los productos y evitar un costo por impuestos. Cuando pasaba por los controles de aduanas, los guardia vieron con sospecha su estado avanzado de embarazo, ella les dijo que llevaba 6 de gestación, lo que no coincidía con su apariencia y descubrieron la mercancía.

A woman from China was caught attempting to smuggle over 200 CPUs and iPhones using a fake pregnant belly pic.twitter.com/nJQxRZCNOu

— Dexerto (@Dexerto) December 2, 2022