Los mejores bailes de Gokú y Vegeta en Fortnite

El pasado 16 de agosto Fortnite incluyó a los personajes de Dragon Ball Z. Desde entonces los usuarios del videojuego, fanáticos de este anime, no han parado de sacarle provecho. Entre todo lo que se ha filtrado en redes sociales, se ha creado la tendencia de poner a bailar a Vegeta y Gokú.

Los usuarios colocan a los personajes del anime a hacer los populares bailes del videojuego mientras suena de fondo un éxito musical. Vale la pena destacar que el anime está en auge por Dragon Ball Super: Super Hero, filme que se estrenó el pasado 18 de agosto.

A continuación los mejores bailes de Gokú y Vegeta que han compartido los usuarios de Fotrnite.

THIS IS THE POWER OF ULTRA INSTINCT pic.twitter.com/3zFWvAzsuw — GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) August 16, 2022

Goku hitting the griddy is something I thought I’d never see pic.twitter.com/8WIglv77Tn — Bam²⁵ (@The25thBam_) August 16, 2022

