Los iPhone 14 Pro vendrían con grandes mejoras en la cámara

Cada vez falta menos para que salga al mercado la nueva línea de Apple con el iPhone 14. Ya varios detalles se han filtrado, el más reciente es concerniente a la cámara y a la batería.

Según Ming-Chi Kuo, analista especializado en TF International Securities, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max llegarán con un aumento en el sensor de la imagen de 1.0 µm a 1.4 µm con respecto a la línea del iPhone 13.

(3/4)

I predict two iPhone 14 Pro models' ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro's 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022