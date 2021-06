Las novedades con las cámaras de control de tráfico

Foto: Pixabay

Colombia ha dado pasos agigantados en sistemas inteligentes de transporte en pro de la seguridad vial, principalmente con la instalación de cámaras de control de tráfico. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, actualmente hay 533 equipos autorizados en todo el país y recientemente se permitieron seis más en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca.

Y así como gana importancia la protección de los usuarios en las vías, también lo hace la tecnología disponible para este fin.

El mercado colombiano cuenta con cámaras con sistemas avanzados de radares e iluminadores que permiten un cubrimiento de hasta tres carriles de manera simultánea con un solo dispositivo y están en capacidad de capturar vehículos con velocidades de hasta 300Km/h. Tal es el caso de las cámaras All In One, que permiten que el ahorro de costos del operador para lograr un nivel de eficiencia superior al de otros dispositivos del mismo segmento.

“La solución All in One de Hikvision permite niveles de precisión bastante altos en las diferentes topologías del mercado. Al ser una solución todo en uno requieren de un solo punto de instalación, alimentación y datos”, dijo Giovanny Roncancio, Ingeniero Preventa de Hikvision Colombia. El producto en sí supera otros sistemas inteligentes de transporte (ITS) convencionales por el ahorro de espacio, menor cableado y la instalación más sencilla.

Este dispositivo capturará imágenes del vehículo correspondiente, reconocerá su matrícula e información relevante, incluido el tipo y el color del vehículo, marca y dirección de movimiento. Estos reportes se enviarán a las autoridades en tiempo real y también podrán almacenarse de forma centralizada.

Además, dado que la cámara cuenta con Algoritmos de Aprendizaje Profundo, puede reconocer un número mucho mayor de matrículas y con mayor eficiencia que los sistemas convencionales. Finalmente, su sensor garantiza además imágenes más brillantes aun en condiciones de iluminación desafiantes, especialmente en entornos con poca luz.

“Más allá del rango visual que es percibido por las cámaras de video, la capacidad de comprender otros tipos de sentidos permitiría un monitoreo y reporte aún más precisos de eventos o accidentes. Esta es una percepción multidimensional, una tendencia que creemos afectará a la industria de la seguridad en el futuro”, señaló Frank Zhang, presidente del Centro Internacional de Productos y Soluciones de Hikvision.

Estas cámaras se pueden integrar a plataformas de terceros, según las necesidades del cliente final.

El objetivo es que la fotodetección genere un mayor nivel de conciencia entre los usuarios de las vías y ayude a minimizar la accidentalidad, lo que, en consecuencia, mejora la seguridad y la movilidad en las vías. Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y abril de 2021 se registraron más de 2.100 víctimas fatales en accidentes de tránsito.

Roncancio, destacó también que las cámaras pueden ser implementadas tanto en carreteras como en ciudades porque abarcan topologías diferentes: ‘check point’ para gestión de velocidad en autopistas y e-police para verificación de cruces y giros indebidos, conducción en contravía, detección de placas en la ciudad o análisis de atributos del vehículo, entre otras.

*Con información de Hikvision

