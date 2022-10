Kanye West comprará Parler, plataforma favorita de la extrema derecha

Después de un fin de semana en el que hizo mucho ruido con varias polémicas declaraciones a medios de comunicación, Kanye West estaría dispuesto a comprar Parler, la red social que ha ganado fuerza entre los seguidores de la extrema derecha.

“Parlament Technologies está feliz de anunciar que ha entrado en un principio de acuerdo con Kanye West para adquirir la plataforma Parler. La adquisición de Parler asegura un futuro rol en crear un ecosistema incancelable donde todas las voces son bienvenidas”, señala la compañía.

Read the official press release about Parlement Technologies’ intent to sell the Parler social media platform to Ye: https://t.co/idUow9bvv6 #parler #news pic.twitter.com/sYcyyEBBQI

— Parler (@parler_app) October 17, 2022