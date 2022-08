iPhone 14 tendría 8 estuches

Según varios informes de medios especializados en tecnología, Apple daría a conocer el iPhone 14 durante un evento el próximo 7 de septiembre. Entre las filtraciones se conoció que el ‘smartphone’ podría venir con ocho estuches distintos.

Según Tipster Majin Bu, una cuenta creadora de contenido sobre tecnología, los estuches de silicona de iPhone 14 vendrían en azul medianoche, rosado, verde menta, púrpura, azul prusia, amarillo, rojo y azul rey.

The best reproductions on the market of the iPhone 14 cases are now available in China #apple #iphone14 pic.twitter.com/0Rne9FnyX0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 11, 2022