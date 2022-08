Instagram y Facebook tumban de masiva página antivacunas

Durante la semana Facebook e Instagram dieron de baja Children’s Health Defense. La razón de la decisión de Meta (dueña de las dos aplicaciones) es porque la página difundió desinformación sobre el COVID-19.

Las páginas de esta organización en las plataformas fueron dadas de baja por “repetidas violaciones de reglas sobre desinformación de Meta”, señaló a AFP Aaron Simpson, vocero de Meta.

“Facebook está actuando como sustituto del gobierno federal en su cruzada para silenciar toda crítica de las draconianas políticas gubernamentales… No necesitamos de la Primera Enmienda para proteger discursos populares o aprobados por el gobierno. Ellos incorporaron la Primera Enmienda específicamente para proteger la libre expresión y las opiniones contrarias. Entendieron que un gobierno que silencia sus críticos tiene licencia para toda atrocidad”, señaló Robert F. Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy criticando la decisión de Meta.

#StandWithCHD

We’ve been deplatformed! 😱 8/17/22 our Facebook page was suspended, our Instagram account disabled. More than +500k followers have been denied the truth.

Learn about this ruthless censorship + how to follow us!

SHARE THIS EVERYWHERE:https://t.co/EUGZWPGzjD

— Children's Health Defense (@ChildrensHD) August 18, 2022