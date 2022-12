Instagram, el otro récord de Messi tras ser campeón

Después de romper una decena de récords con su participación en Catar 2022 y su posterior consagración como campeón, Lionel Messi rompe otro récord en Instagram.

El futbolista ahora tiene la publicación con más ‘me gusta’ de la plataforma después de ser campeón. El carrusel del argentino superó la famosa foto del huevo que tuvo más de 50 millones de ‘me gusta’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió el 10 de Argentina con 10 fotos de su coronación como campeón y mejor jugador del mundial.

El carrusel que publicó Lionel Messi ya va por más de 60 millones de ‘me gusta’ sobrepasando los casi 57 millones de ‘me gusta’ que logró el huevo.

*Foto: Instagram @leomessi