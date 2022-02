India está en camino de prohibir casi todas las criptomonedas privadas

India es uno de los líderes mundiales más exitosos, por lo tanto, cada decisión que toma influye mucho a nivel mundial. Una las noticias más importantes que surgen de este gigante es que planea prohibir todas las criptomonedas privadas en el país. Hace unos días, un informe apuntaba que el Banco de la Reserva de la India ha estado esperando expresar su preocupación frente al gobierno para que pueda tomar las medidas adecuadas para reprimir el movimiento de las criptomonedas en el país. El director del RBI (Reserve Bank of India) dijo que la libre circulación de criptomonedas amenazaría la economía del país. Por lo tanto, el gobierno también estaba preocupado por la tensión que surgía entre las personas que ya usaban criptomonedas. Observar la creciente tendencia de las criptomonedas entre los jóvenes hace que sea muy preocupante para el gobierno y el RBI.

Recientemente, el martes, el gobierno dijo que publicaría pronto un nuevo proyecto de ley de regulación financiera. Además, habrá un proyecto de ley denominado criptomoneda y regulación de la moneda digital oficial que creará un Libro de visitas para el control oficial de la moneda digital. Además, este proyecto de ley estará bajo el control del banco de reserva de la India y prohibirá todos los movimientos privados de criptomonedas en el país. El banco también incluye las dos principales monedas del mundo, Bitcoin y Ethereum. Debido a la acción que va a tomar India, el mercado global de criptomonedas va a sufrir mucho. Al mismo tiempo, una gran parte de los inversionistas en criptomonedas no podrán acceder a estas monedas digitales, lo que afectará significativamente los precios de las diferentes monedas.

Hasta la fecha, existen miles de criptomonedas que están funcionando fuera del sistema regulatorio del país. Sin embargo, cuando el gobierno imponga un enfoque de verificación previa de este tipo en estas monedas, creará enormes obstáculos en el camino de las transacciones entre pares. Además, las criptomonedas son el único medio para realizar transacciones que elimina a los intermediarios. Por lo tanto, al prohibir estas criptomonedas, las personas no podrán mantener su información personal en el anonimato mientras realizan una transacción. Al principio de este mes, el primer ministro de India también inició una conferencia de prensa donde le dice a la nación que está muy mal si las criptomonedas caen en las manos equivocadas. Por lo tanto, debe haber una conciencia completa sobre el uso de las criptomonedas para el bien común del país.

El gobierno de la India también está preocupado por el mercado no regulado porque puede afectar la estabilidad financiera del país. Además, las criptomonedas, al ser completamente anónimas, pueden facilitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, las fuentes de transacciones separadas ya son un problema masivo para el país, por tanto, el uso de criptomonedas a gran escala empeorará la situación. Por consiguiente, las preocupaciones y preocupaciones del gobierno están muy bien presentadas, pero la gente no está ni cerca de dejar de hacer trading con monedas digitales hasta que estén completamente prohibidas. Todo se debe a que India tiene una buena participación en el mercado de las criptomonedas y tiene una partición extendida del valor total. A principios de este año, el gobierno de la India también consideró si la posición, la extracción, la emisión, el trading y la transferencia de criptomonedas podrían provocar la criminalización, pero ese no era el enfoque correcto.

El nuevo proyecto de ley que el gobierno espera presentar en el mercado desalentará el mercadeo y la publicidad de las criptomonedas. Además, el propósito principal de presentar el proyecto de ley es desvanecer el valor de las criptomonedas para los inversionistas. Según fuentes dentro de la industria en el país, hubo una conferencia parlamentaria separada celebrada el lunes para abordar el tema central del trading de criptomonedas en el país que se hacen a través de sitios como https://bitcoinsmarter.app.

La principal preocupación de las autoridades es que hoy en día, las criptomonedas se usan como moneda. Sin embargo, ahora, el gobierno ha decidido que clasificará las criptomonedas en como una clase de activos. De este modo, después de la demanda realizada por los intercambios de criptomonedas, estos pueden facilitar monedas digitales como activos en lugar de monedas. Sin embargo, un alto funcionario del gobierno reveló que el objetivo final de ralentizar el movimiento de las criptomonedas es prohibirlas por completo para que el gobierno pueda dar paso a la futura moneda digital del banco central.