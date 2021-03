IBM ofrece la nube de forma segura en cualquier entorno

IBM (NYSE: IBM) anunció hoy que sus servicios de nube híbrida ahora están disponibles en general en cualquier entorno – en cualquier nube, en las instalaciones (on premises) o en el borde (edge)-, a través de IBM Cloud Satellite. Lumen Technologies e IBM integraron IBM Cloud Satellite con la plataforma de edge de Lumen para permitir a los clientes aprovechar los servicios de nube híbrida casi en tiempo real y crear soluciones innovadoras en el borde.

IBM Cloud Satellite ofrece una capa segura y unificadora de servicios de nube para clientes a través de entornos, independientemente de dónde residan sus datos. Esto es esencial para ayudar a abordar los requisitos críticos de privacidad y soberanía de datos. Las industrias como las telecomunicaciones, los servicios financieros, la salud y el gobierno, ahora pueden beneficiarse de la latencia reducida que viene con el análisis de datos de forma segura en el borde. Las cargas de trabajo relacionadas con el aprendizaje en línea, el trabajo remoto, los servicios de telesalud y más, ahora se pueden entregar con mayor eficiencia y seguridad con IBM Cloud Satellite. A medida que las cargas de trabajo se desplazan al borde, IBM Cloud Satellite ayudará a los clientes a ofrecer baja latencia, al mismo tiempo que requiere que ellos tengan los mismos niveles de seguridad, privacidad de datos, interoperabilidad y estándares abiertos que se encuentran en un entorno de nube híbrida.

IBM también está ampliando Watson Anywhere con la disponibilidad de IBM Cloud Pak for Data as a Service con IBM Cloud Satellite. Eso brinda a los clientes una forma flexible y segura de ejecutar sus cargas de trabajo analíticas y de inteligencia artificial como servicios en cualquier entorno, sin tener que administrarlos ellos mismos. EquBot, una empresa fintech que ayuda a los profesionales de inversión globales, ya está viendo los primeros beneficios. El trabajo ha demostrado una latencia reducida de diez segundos a menos de un segundo en algunos de los modelos críticos de tiempo. Esto permite a los inversores tomar decisiones mejor informadas en los mercados financieros.

La plataforma de Lumen aprovecha IBM Cloud Satellite para acelerar la innovación en el borde

Lumen, una empresa de tecnología empresarial que posibilita la Cuarta Revolución Industrial, está utilizando su plataforma global Edge Compute para ofrecer IBM Cloud Satellite a los clientes. Al combinar la flexibilidad de implementación de IBM Cloud Satellite con la amplia disponibilidad de la plataforma de borde de Lumen, redes adaptables y capacidades de seguridad conectadas, los clientes de Lumen obtienen opciones y velocidad en cómo aprovechar de forma segura los beneficios de los servicios de edge computing.

Clientes que utilizan la plataforma de Lumen y IBM Cloud Satellite pueden implementar aplicaciones de uso intensivo de datos -como análisis de video- en entornos altamente distribuidos, como espacios de oficina y comerciales, y aprovechar la infraestructura diseñada para una latencia de un solo dígito de milisegundos. Debido a que la aplicación se puede alojar en Red Hat OpenShift a través de IBM Cloud Satellite desde la proximidad de una ubicación de Lumen Edge, las cámaras y sensores pueden funcionar en tiempo casi real para ayudar a mejorar la calidad y la seguridad. Por ejemplo, las cámaras pueden detectar la última vez desde que se limpiaron las superficies o señalar posibles preocupaciones para la seguridad de los trabajadores. Además, los clientes de todas las geografías pueden abordar mejor la soberanía de los datos al implementar este poder de procesamiento más cerca de donde se crean los datos.

“Con el amplio alcance de la plataforma de Lumen, estamos dando a nuestros clientes empresariales acceso al IBM Cloud Satellite para ayudarlos a impulsar la innovación más rápidamente en el borde”, dijo Paul Savill, SVP Enterprise Product Management and Services en Lumen. “Nuestros clientes empresariales ahora pueden ampliar los servicios de IBM Cloud a través de la sólida red global de Lumen, lo que les permite implementar aplicaciones de borde con gran cantidad de datos que exigen alta seguridad y latencia ultrabaja. Al llevar las capacidades de la nube híbrida abierta y segura al borde, nuestros clientes pueden impulsar sus negocios y aprovechar las aplicaciones emergentes de la Cuarta Revolución Industrial”.

Como parte de esta colaboración, los clientes podrán:

Implementar aplicaciones en más de 180.000 ubicaciones empresariales conectadas en la red de Lumen para proporcionar una experiencia de baja latencia.

Crear soluciones habilitadas para la nube en el borde que aprovechan la gestión y orquestación de aplicaciones a través de IBM Cloud Satellite.

Crear plataformas abiertas e interoperables que ofrezcan a los clientes una mayor flexibilidad de implementación y un acceso más fluido a servicios nativos de la nube como IA, IoT end edge computing.

“IBM está trabajando con los clientes para aprovechar tecnologías avanzadas como el edge computing y la inteligencia artificial, lo que les permite transformarse digitalmente con la nube híbrida mientras mantienen la seguridad de los datos a la vanguardia”, dijo Howard Boville, Head of IBM Hybrid Cloud Platform. “Con IBM Cloud Satellite, los clientes pueden obtener de forma segura los beneficios de los servicios en la nube en cualquier lugar, desde el núcleo del centro de datos hasta los lugares más lejanos de la red”.

El ecosistema de socios de IBM co-crean nuevos servicios de nube con IBM Cloud Satellite

IBM colabora con más de 65 socios del ecosistema, incluyendo Cisco, Dell Technologies e Intel, para crear servicios de nube seguros que ayuden a los clientes a ejecutar cargas de trabajo en cualquier entorno con IBM Cloud Satellite. Los socios de infraestructura ofrecen una variedad de soluciones de almacenamiento, redes y servidores para ayudar a los clientes a aprovechar sus infraestructuras existentes para implementar ubicaciones de IBM Cloud Satellite en centros de datos o en el borde. Los socios de servicios planean ofrecer servicios de migración e implementación para ayudar a los clientes a administrar soluciones como un servicio en cualquier lugar. Los clientes de IBM Cloud Satellite también pueden acceder a ofertas de software con certificación Red Hat OpenShift en Red Hat Marketplace, que se pueden implementar para ejecutarse en Red Hat OpenShift a través de IBM Cloud Satellite, lo que ofrece flexibilidad para instalar y gestionar con mayor simplicidad.