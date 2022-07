Guerra de Rusia pondría en jaque la ciberseguridad mundial

A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense y la Unión Europea para ayudar a Ucrania con herramientas de defensa en la ciberseguridad nacional, varios expertos concluyen que la guerra que inició Rusia pone en peligro la ciberseguridad mundial.

Según Anton Dahbura, director ejecutivo del Instituto de Información y Seguridad de la Universidad Johns Hopkins, el riesgo se acelera porque los objetivos de los delincuentes cibernéticos en Rusia son gubernamentales en Europa y Estados Unidos.

El experto, en declaraciones con el medio protocol señala que si bien el Kremlin tiene una oficina especializada para cometer ciberdelitos, hay grupos independientes afines con Rusia que también son una amenaza.

La preocupación no es de ahora. En abril la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad (CISA por sus siglas en inglés) con el FBI advirtieron que los ataques cibernéticos de Rusia podrían reproducirse, no solo en Ucrania, sino en el resto del mundo.

Aerolíneas que suspendieron actividad en Rusia, organizaciones que se unieron al bloqueo económico de Rusia o compañías que retiraron operaciones del país, están a merced de los delincuentes cibernéticos.

Son varios los grupos de hackers que han tomado partido en la guerra de Ucrania y Rusia. Unos como Anonymous están con Rusia, pero algunos otros son cercanos al Kremlin.

Es el caso del equipo ciberdelincuente conocido como Conti. “Oficialmente anunciamos total apoyo al gobierno de Rusia. Si cualquiera decide organizar ciberataques o cualquier actividad bélica contra Rusia, usaremos todas nuestras fuentes posibles para contraatacar infraestructuras críticas”, señaló el grupo en un comunicado.

