Gracias al James Webb crean video que permite navegar en el espacio

El telescopio James Webb sigue maravillando y dando de qué hablar con las imágenes que, gracias a él, la NASA publicó hace unos días. Ahora surgió un video en el que se aprecia con el ‘zoom’ el resultado final de una de las imágenes.

Se trata de la Nebulosa del Anillo Sur. Según la NASA es una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda. Su diámetro comprende casi medio año luz y está a más de 2.000 años luz de la Tierra.

El video que se ha viralizado en las distintas redes sociales fue publicado por la Agencia Espacial de Canadá. “El sensor de guía de Canadá permitió que el telescopio apuntara y enfocara su objetivo”, señala el organismo astronómico canadiense.

WOW! 🤩 This video zooms through space to reveal @nasawebb’s image of the Southern Ring Nebula, 2000 light-years from Earth. Canada’s Fine Guidance Sensor allowed the telescope to point at and focus on its target.

Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team pic.twitter.com/my5vbAjD80

— Canadian Space Agency (@csa_asc) July 21, 2022