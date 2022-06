Google honra con un ‘Doodle’ los 75 años de ‘El Diario de Ana Frank’

Este sábado 25 de junio se cumplen 75 años de la publicación de la primera edición de El Díario de Ana Frank. Google dedicó un ‘Doodle’ a la obra y su autora que se compone de una decena de fragmentos desgarradores del libro.

“Pese a todo sigo creyendo en la bondad interna de los hombres”, es una de las citas destacadas que Ana Frank escribió fechándola en el 15 de julio de 1944.

“Todos conocemos la historia de Ana y es algo que se va a publicar en todo el mundo. Afortunadamente, hay todo un equipo detrás de cada ‘Doodle’. Fue indispensable contar con asesores de la comunidad judía, así como con Anne Frank Fonds en Basilea como responsables de la toma de decisiones durante el proceso”, expresó la ilustradora Thoka Maer, encargada de diseñar el ‘Doodle’.

The Diary of Anne Frank was published on this day 75 years ago. Her personal account of the Holocaust remains one of the most widely-read works of nonfiction globally.

Today’s #GoogleDoodle features a slideshow with excerpts from her diary. See it here → https://t.co/2UkOl5cFT5 pic.twitter.com/Swwy7Dtkts

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 25, 2022