Google homenajea a Gabriela Brimmer con un doodle

Con motivo del aniversario número 75 de su natalicio, Google ofrece homenaje a Gabriela Brimmer por medio de uno de sus característicos doodles.

Era una escritora y poetisa mexicana que nació el 12 de septiembre de 1947. Su familia llegó como migrante a México como producto de la Austria Nazi, ya que eran de origen judío.

A temprana edad, a Gabriela Brimmer le diagnosticaron parálisis cerebral y únicamente podía mover su pierna izquierda. “Su pierna izquierda se convirtió su medio de comunicación con el mundo. Como representa el arte (en el doodle), ella escribió lindos pasajes usando una máquina de escribir con su dedo gordo del pie izquierdo”, señala Google sobre el doodle.

Date: September 12, 2022

Date: September 12, 2022

Today's Doodle celebrates Mexican-Jewish writer and disability rights activist Gabriela Brimmer on what would have been her 75th birthday.

