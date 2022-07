Google conmemora Día de la Independencia con el oso andino

Como es costumbre cada 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia, Google le dedica uno de sus famosos doodle al país. Este año lo hizo con el oso andino.

“Se dice que esta raza particular de oso es el guardián del país. Los colombianos ven al animal como un añadido sagrado a su tierra y lo incluyen en sus tradiciones orales de leyendas, mitos y cantos”, señala Google en el comunicado que presenta esta pieza.

Today is Colombia Independence Day! #DYK Andean bears are revered as guardians of the country’s Andes mountains?

Paws 🐾 and learn more about Colombian traditions and how they celebrate the holiday → https://t.co/yd7mLdmFFu #GoogleDoodle pic.twitter.com/CWvgYacmnm

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 20, 2022