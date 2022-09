Experto en estrategias digitales ayuda a emprendedores a crear negocios exitosos

La transformación digital ha venido realizando varios cambios en las industrias, las economías y la sociedad actual. Según el Informe Digital 2022 realizado por las empresas We Are Social y Hootsuite, en Colombia hay 51,39 millones de personas y 65,75 millones de dispositivos móviles, es decir que el 69% son usuarios de internet y el 81,3% son usuarios activos de redes sociales, lo que representa un crecimiento exponencial en el país para el Marketing Digital.

Entre las nuevas profesiones emergentes encontramos a los creadores de contenido, quienes, como Mike Munzvil, no solo son un referente en estos temas, sino también transforman la vida de las personas y los impulsan a vivir de sus pasiones. Este joven antioqueño es considerado como uno de los marketers más brillantes de América Latina, reconocido por ser uno de los creadores de contenido en Hotmart en Colombia y cofundador de empresas como BeMaster, MasterTools y Comizzion. “Yo empecé vendiendo dulces en el colegio, el negocio prosperó y de pronto tenía amigos vendiendo para mí; nunca más paré. Hoy sé que emprender no es fácil, pues después de graduarme de la universidad mi primer negocio quebró. El marketing digital no es magia, por el contrario, es estrategia, constancia, prueba y error”, dice Mike Munzvil.

Es conocido, además, como uno de los principales impulsores del marketing digital y el Programa de Afiliados de Hotmart; empresario que tiene la gran misión de ayudar a que 1 millón de emprendedores facturen 1 millón de dólares. “Cuando conocí el Programa de Afiliados de Hotmart vi una gran oportunidad para mi negocio, aunque se hablaba muy poco sobre del tema. Eso fue en el 2016 y fue entonces cuando estudié y encontré en Hotmart el mejor aliado. Su plataforma All-In-One fue la mejor solución para crear mi propio producto digital. Las ganas del emprendedor vienen de transformar la vida de las personas, pues busco impacto en vez de dinero”, añade Munzvil.

Según el Foro Económico Mundial, la mitad de los empleados tendrán que recalificar sus habilidades para 2025. Con esto en mente, este emprendedor se ha dedicado a potenciar los conocimientos de las personas a través de Privilege Academy, catalogada como la más disruptiva en habla hispana y que está revolucionando el modelo educativo actual. “Estamos viviendo una cultura de aprendizaje permanente, por eso queremos seguir luchando por los sueños de más de 4.000 personas. El mercado laboral está cambiando a un ritmo acelerado, lo que requiere una adquisición de nuevos conocimientos y estilos de vida”, comenta Mike.