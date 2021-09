Carta a los CIOs

Rodrigo Ruiz-Jimenez Carrera, socio de ConfidencialColombia.com

Mi querido CIO

(y todos los CIOs de Colombia)

Hoy no te escribo para pedirte una nueva Mac Air, ni ese teléfono plegable de Samsung que tanto me gusta. Aunque me he portado muy bien en la pandemia, ya he entendido eso que me dices siempre que te pido algo: ni eres el niño Dios, ni uno de los tres Reyes Magos. Aunque si haces magia. Todos los días. Y es porque el que mejor se ha portado en la pandemia eres tu, que te escribo esta carta.

Para darte las gracias.

Para pedirte que no cese la magia.

Para pedirte que todo lo hagamos con Responsabilidad.

Y es que, si alguien ha sido ejemplo de resiliencia, dedicación y recursividad, has sido tu (y “los tuyos). Donde RRHH te trajo el reto de trabajar desde cien puntos distintos, tu nos equipaste a todos con el mejor hardware que nuestro poco dinero podía comprar y trajiste herramientas y plataformas seguras y flexibles. Para que la empresa y el país no se parasen. Eso, si, nuestros hijos se colaron en los comités del CEO, pero hasta de eso te encargaste con sabios consejos y capacitaciones on-line. Donde mercadeo pedía cambiar la forma de hacer negocio, tu pusiste sencillas y robustas pasarelas de pago. Y una tienda online el triple de potente frente a la que te aprobamos hace un año (hoy tenemos lo que nos recomendaste en el 1T19). Y todo sin pasarte de presupuesto. A base de investigar, preguntar y “echarle” muchas, pero muchas, horas.

Y magia es lo que hicieron algunos compañeros tuyos, cuando crearon apps y aprovecharon los sistemas, robustos y vanguardistas, para salvar incontables vidas. Como en el globalmente muy elogiado Metro de Medellín. Aunque también aprendimos todos que la tecnología tiene “código oculto” que afecta a nuestra privacidad en incluso al medio ambiente. Pero aquí estamos todos para ayudarte a contemplar tu función con la mirada de toda la sociedad.

Dicen los sabios que esta pandemia es tan solo una pequeña prueba, un ensayo para mil vicisitudes por venir. Pero confían los sabios (y confiamos los que no lo somos) en que, con el ingenio humano y los recursos que nos da la tecnología, saldremos de esta, y de mil peores. Y, para los que trabajamos contigo, el que aplica el ingenio y la tecnología (en mi casa, en mi empresa, en mi país), eres tu. No sé si sabio, pero gran mago.

Es por eso, porque tú, y lo que tú haces, es crítico para mí, para mi familia, para mi empresa y para mi Colombia, que hoy en el ConfidencialColombia.com inauguramos esta nueva sección de la mano de tu mejor aliado en la región: CIONET.

Para que conozcas los últimos trucos de los mejores magos como tu.

Para que te entretengas con la actualidad tecnológica (en claro español).

Para que podamos reflexionar juntos sobre la “huella” y consecuencias de todo lo que hacemos.

Esta es, en definitiva, nuestra forma de daros las gracias y de animaros a que situemos entre todos a Colombia en la vanguardia del cambio digital y tecnológico. Si, ese lugar común que tanto repiten los políticos de todos los colores y regiones. Pero, esta vez, para que sea verdad. Porque tú puedes. Porque, como dicen Juan Carlos Fouz, el CEO del CIONET, “juntos, somos más fuertes…”

Que lo disfrutes

PD. Tanto como yo voy a disfrutar el teclado holográfico que te voy a pedir en mi siguiente carta.

Rodrigo,

De parte de todos lo que hacemos el ConfidencialColombia.com