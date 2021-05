En medio de la crisis cámaras de videovigilancia a color son aliadas

Tomada de internet

Uno de los grandes problemas sociales que vive el país ha culminado en diferentes contratiempos de seguridad como robos a viviendas o locales, además de saqueos a establecimientos comerciales. Durante las últimas semanas las autoridades han informado de pérdidas millonarias en infraestructura tanto pública como privada, pero por la difícil situación, no se ha podido establecer un valor aproximado de las pérdidas en este sentido.

Entre las herramientas en seguridad que se pueden emplear para el cuidado de hogares, unidades residenciales, comerciales y locales ganan relevancia; históricamente las cámaras de videovigilancia han sido un aliado importante para monitorear cualquier tipo de infraestructura o lugar. Ahora inician una nueva era gracias a la implementación de tecnología de punta.

Sobre el asunto, Rubén Trujillo, Ingeniero de Proyectos del proveedor líder en inteligencia artificial -Hikvision- informó: “Es común ver que los sistemas de videovigilancia tradicionales capturen imágenes en escala de grises en horas de la tarde noche con sus infrarrojos, vemos el efecto que no distribuyen bien esta luz, por ende, no se distinguen los colores y las personas se ven algo brillantes, esto conlleva a que el rostro no pueda distinguir. Asimismo, en esos horarios se reduce considerablemente las distancias de visualización de la Cámara; lo cual no facilita que se detecten evidencias en un video grabado”.

Trujillo agregó que gracias al avance de este tipo de soluciones, la seguridad llega a otro plano, ya que la tecnología por medio de las cámaras ColorVu, se logra un performance más elevado, que permitirá a los propietarios de viviendas y establecimientos, además de las mismas autoridades, proteger los comercios de manera más efectivas.

Por ejemplo, lanzan alertas en tiempo real. Según su configuración el dispositivo puede hacer un llamado de prevención desde la misma cámara, tanto de manera visual como auditiva, también tiene la capacidad -en caso de ser un local comercial- de avisar en la central con una alerta en el software de monitoreo y -adicionalmente- en los hogares, envía una notificación al celular del usuario con foto y video del momento en el que se registró la eventualidad en el perímetro.

Una imagen vale más que mil palabras

Usualmente, en las redes sociales o en los noticieros, se informan de acontecimientos de seguridad apoyándose en sistemas de videovigilancia que brindan imágenes que no son tan claras, las Hikvision tienen la capacidad de grabar en espacios de muy baja iluminación u oscuridad, pero brindando resultados que se podrán analizar en color, sea de día o de noche, identificando rostros y hasta el color de las prendas que vestían esas personas que cometieron actos inapropiados. Es decir, en comparación con otros sistemas, las imágenes son a full color, ofreciendo así un mayor detalle lo que sucede en la escena y eso significa tener evidencias más claras y contundentes cuando se requieren.

Consejos para mayor eficiencia

Trujillo, enfatizó que para que las soluciones tengan una mayor eficiencia, hay que tener en cuenta algunas pautas a la hora de instalarlas, ya que están diseñadas para suplir la necesidad de iluminación de ciertos lugares donde -por lo general- hay deficiencias como las periferias de los locales, casas o los conjuntos residenciales, estos sitios dependen de iluminación de terceros como el alumbrado público.

“Cuando hablamos de mayor tecnología y avances tecnológicos incorporados en dispositivos, las empresas o personas tienen una tendencia de pensar que son equipos mucho más costosos, pero hay que decir que ahora no superan -en gran medida- los precios de una cámara tradicional; lo que se busca es permitir el acceso a soluciones costo-efectivas para darle una mayor seguridad a quienes lo necesitan”, indicó el Ingeniero de Proyectos de Hikvision.

Los sistemas ColorVu no lo requieren, por su esencia de contar con un suplemento lumínico. Eso es lo que les deja identificar fácilmente colores de la ropa o el de automóviles que muchas veces se necesita constatar.

Al buscar alcanzar una mayor cobertura, se pueden instalar al interior o exterior de un local, pero la sugerencia es hacerlo en esquinas y lugares altos como muros o techos, de ser posible, en alturas no inferiores a los tres o cuatro metros para que no estén a un alcance fácil de personas y así evitar que sean manipuladas.

