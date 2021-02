Emprendedores lanzan primer gimnasio de la felicidad en Colombia

Munay el primer gimnasio de la felicidad en Colombia

Convencidos de que la felicidad se puede entrenar, se lanza Munay, el primer gimnasio de la felicidad, una app de emprendedores colombianos, en la que se podrá hacer de la felicidad un hábito, un estilo de vida. En Munay se encuentran las prácticas, habilidades y herramientas para entrenarla de una manera dinámica, divertida, muy latina.

“¿Te has dado cuenta de que la felicidad a veces es pasajera, parece estar a tu alcance y se te escapa? Porque la felicidad no es un objetivo, no está afuera, no es algo que se compra, la felicidad está dentro de ti, es una decisión”, afirma Camilo Mejía, CEO Munay.

Para Munay, la felicidad se manifiesta cuando la persona tiene armonía entre cuerpo, mente, emociones y energía. La felicidad es una decisión personal, cada quien elige qué lo hace feliz. La felicidad es también un “músculo” que se deben entrenar. En el programa de felicidad Munay se podrán desarrollar 12 habilidades para fortalecerlo: Ser tú, valor propio, fluir, gratitud, emociones, sonreír, todo importa, el respeto, causa y efecto, puntos de vida, contemplación y confianza.

También, se encuentran 11 prácticas de felicidad distribuidas en más de 100 actividades entre las cuales están: yoga, meditación, música, lecturas, entrenamientos mentales, emocionales y de energía, baile, entrenamiento funcional y cocina conscientes, ayunos digitales y de alimentos, entre otras.

Complementando todas estas habilidades y prácticas de felicidad hay más de 500 audios de entrenamientos diarios y crecimiento personal, 12 playlist con más de 250 canciones y muchas lecturas que ayudan a profundizar y reflexionar.

Todas las prácticas de Munay son sencillas, flexibles y permiten armar un plan de entrenamiento de acuerdo con los gustos de cada persona y sus necesidades. Por eso Munay tiene “Momento feliz”, porque la felicidad se entrena en cualquier situación. Solo se debe indicar a la aplicación que escoja un entrenamiento de felicidad en función del momento del día en que se está, ya sea al despertar, en el trabajo o antes de dormir.

Además, en este aplicativo se puede entrenar la felicidad en comunidad con la red social consciente de Munay, en este espacio se comparte y explora contenido relacionado con la felicidad y se conoce a personas con intereses en común.

A diferencia de otras aplicaciones que buscan evitar la ansiedad y el estrés, la propuesta de Munay es ¿si tienes una vida rápida y agitada? Entra en Munay y celebra la vida, goza de todo, juega con tu estrés y ansiedad, conócete y entiende por qué decidiste llevar esta vida.

“Nosotros queremos enseñar a darle la bienvenida a los problemas y dejar de verlos como problemas o emociones negativas. Queremos que te ames y ames la vida tal cual viene, por eso es un proceso, por eso queremos que te preguntes por qué no duermes bien, que te conozcas, que te aceptes y aceptes la vida, por eso no queremos solo darte una meditación y una canción que te calme, sino unos retos, unos entrenamientos, unas propuestas para hacer, crear, entrenar, vivir la felicidad”, destaca Mejía.

“Los beneficios de entrenar la felicidad en Munay son muchos: eres más productivo y te sientes mejor, tienes relaciones más estables y más saludables, la felicidad puede ayudarte a perder o mantener tu peso, elimina el estrés, la ansiedad y el miedo, tu cuerpo se mueve y se sana más rápido y genera una energía positiva hacia los otros, que en muchas ocasiones es contagiosa”, resalta Mejía.

Gimnasio de la felicidad como proyección internacional

Munay es un app con bastante potencial que espera entrar muy pronto al mercado internacional. “Esperamos tener 3.000 usuarios activos al año con una proyección de ingresos anualizados de 250.000 USD. Para el segundo año tendremos la App disponible en inglés para entrar al mercado anglo y tendremos la versión Munay Corp para hacer ventas B2B que es un mercado muy interesante para nuestro propósito de cambiar el estilo de la vida de las personas, haciendo de la felicidad su estilo de vida (colegios, universidades, empresas)”, afirma Mejía.

Sin embargo, como el objetivo principal de Munay es posicionar la felicidad como estilo de vida, no quieren ser los únicos en el mercado, “Munay es diferente, porque no queremos ser los únicos, y solo pararemos hasta ser los últimos. Si, queremos mucha competencia, muchos gimnasios de felicidad, que sean muy comunes y conocidos como un Starbucks o Mcdonalds. También queremos ser los últimos, que un día ya no hagamos falta, que no tengamos la necesidad de gimnasios de la felicidad porque aprendimos y nos acordamos de cómo ser felices; nuestra visión a largo plazo es cerrar Munay como gimnasio de la felicidad, porque sería tan absurdo como cobrar por enseñar a respirar… Pero mientras eso ocurre, aquí está Munay, tu gimnasio de la felicidad, concluye Camilo Mejía, CEO Munay.