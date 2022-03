Elon Musk expresó que Starlink no bloqueará medios rusos

Este fin de semana, el magnate de la tecnología Elon Musk dio una declaración explosiva apuntando a que él no permitirá que Starlink bloquee medios de comunicación rusos.

“Algunos estados (no Ucrania) le han dicho a Starlink que bloquee las fuentes de noticias rusas. No pasará a menos de que nos obliguen con pistola. Siento ser un absolutista de la libertad de expresión”, comunicó en Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022