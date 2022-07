Elon Musk dice que romance con pareja del cofundador de Google es “basura”

Este domingo salió a la luz el rumor de un supuesto romance entre Elon Musk y Nicole Shanahan, pareja de Segey Brin -cofundador de Google-. La noticia la dio el Wall Street Journal citando a un familiar de ella que no está identificado.

Según lo publicado por el diario estadounidense, Elon y Nicole habrían tenido una aventura en el pasado diciembre. El rumor añade que esta supuesta aventura habría acabado con la amistad de Musk y Brin. En la crisis del 2008, Brin fue fundamental con el apoyo que brindó para la salvación de Tesla.

Inmediatamente después de haberse publicado el rumor, Elon Musk calificó de “basura total” el artículo que Wall Street Journal publicó.

“Esto es basura total. Sergey y yo somos amigos y estuvimos de fiesta ayer. Yo solamente he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con mucha gente alrededor. Nada romántico”, afirmó el máximo accionista de Tesla.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022