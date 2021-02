El robot explorador Perseverance de la NASA llegó a Marte

Tras siete meses de viaje, este jueves aterrizó en Marte con éxito Perseverance, el robot explorador de la NASA. La máquina estará husmeando la atmósfera y el suelo del planeta rojo. Muchas personas fueron testigos de este hito gracias a una transmisión en directo de la NASA en sus redes sociales.

La principal tarea que tendrá Perseverance será el de la búsqueda de vida en Marte durante 687 días terrestres, que equivale a un año marciano. Además, estará trayendo rocas del planeta vecino que serán regresadas a la Tierra en una futura misión.

“El enfoque más reciente de la NASA ha sido explorar entornos antiguos, porque los datos que tenemos sugieren que el planeta fue más habitable durante sus primeros mil millones de años”, dijo a la BBC Ken Williford, uno de los líderes de la misión.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021