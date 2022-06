El repudio de Elon Musk por el teletrabajo en Tesla

Hace una semana se filtró un correo en el que Elon Musk le pedía a los empleados de Tesla que se olvidaran del teletrabajo y que esperaba al menos 40 horas de trabajo por semana en la oficina.

“Si no asistes (a la oficina), asumiremos que has renunciado. Tesla creó y creará los más excitantes y significativos que cualquier compañía en el mundo. Eso no ocurrirá por medio del teléfono”, señalaba el correo.

Bloomberg confirmó la información con algunos empleados de la compañía que asintieron la veracidad del correo electrónico.

Adicionalmente, muchos expertos que esta filosofía laboral de Elon Musk tenía con inquietud a los empleados de Twitter con la compra del magnate, pues muchos no cuentan con oficina para sus respectivas labores.

*Foto: Pixabay