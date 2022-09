El insólito arresto a un adolescente por hackear GTA VI

La semana pasada se filtraron grandes detalles de una versión del videojuego GTA VI. Al parecer, quien estaría detrás del ciberdelito sería un menor de 17 años. La Policía lo tiene bajo arresto.

Según informó la Policía de Londres, se realizó una captura de un adolescente de 17 años en Oxfordshire. Él fue catalogado como sospechoso en una investigación de la Unidad Nacional del Cibercrimen en el Reino Unido.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022