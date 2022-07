El Galaxy Unpacked de Samsung ya tiene fecha

Samsung alista el Galaxy Unpacked, evento que se celebrará el próximo 10 de agosto. Se espera que actualice su gama de dispositivos plegables tras la cancelación de la serie Galaxy Note.

La compañía tecnológica ha anunciado la fecha a través de un acertijo en su cuenta de Twitter. En esta publicación Samsung afirma que lo que llegará ese día será “algo más grande”.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022